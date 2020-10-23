KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.



BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.



İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı şekilde düzeltmelisiniz.



YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün.

Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için farklı hareket etmek istemiyorsunuz.



ASLAN: KARŞILAŞACAĞINIZ olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

İsteklerinizin yanı sıra çevrenizdekilerin de fikirlerine saygı göstermelisiniz.



BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız, sizi sinirli ve agresif yapıyor. Sorumluluk kavramının önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilirler.



TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemi giderek artıyor. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.



AKREP: DUYGUSAL düşündüğünüz için, olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

İdealleriniz konusunda ısrarcısınız.

Gücünüzü ilişkilerinize de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.



YAY: DERİN düşünceler içinde olmak sizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Sizi aşan konularda bile gereksiz bir yükünüz var. Ortam değiştirmek istiyorsunuz.



OĞLAK: KAYGILARI kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilik sevmiyorsunuz.



KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.

Fakat inatçı tavırları olabilir.

Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.



BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.

Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.