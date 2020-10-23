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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.10.2020, 00:00

KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı şekilde düzeltmelisiniz.

YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün.
Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için farklı hareket etmek istemiyorsunuz.

ASLAN: KARŞILAŞACAĞINIZ olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
İsteklerinizin yanı sıra çevrenizdekilerin de fikirlerine saygı göstermelisiniz.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız, sizi sinirli ve agresif yapıyor. Sorumluluk kavramının önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilirler.

TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemi giderek artıyor. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.

AKREP: DUYGUSAL düşündüğünüz için, olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
İdealleriniz konusunda ısrarcısınız.
Gücünüzü ilişkilerinize de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.

YAY: DERİN düşünceler içinde olmak sizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Sizi aşan konularda bile gereksiz bir yükünüz var. Ortam değiştirmek istiyorsunuz.

OĞLAK: KAYGILARI kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilik sevmiyorsunuz.

KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.
Fakat inatçı tavırları olabilir.
Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz.
Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

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