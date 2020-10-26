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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.10.2020, 00:00

KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

BOĞA: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor.

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. İsteklerinizde diretiyorsunuz.
İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.

YENGEÇ: Verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermeye ihtiyacınız var. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. İşinizle ve aileniz arasında kalmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için, etrafınızdan çabuk etkileniyorsunuz. Problemleriniz yaptığınız işe yansıyor. Bugün sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.

TERAZİ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcı olmalısınız.

YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelere zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK: Planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmakta fayda var.

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