KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan konuları fazla düşünmeyin



BOĞA: Bulunduğunuz ortamda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için bağlantılar kuracaksınız. Önyargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor

YENGEÇ: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.

ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularda fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.



BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleğinize derinden bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.



TERAZİ: Çevrenizdeki olayların sağlayacağı fırsatların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.



AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalabilirsiniz. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.



YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.



OĞLAK: Duygusal ihtiyaçlarınız artıyor. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait olmanıza rağmen, konu mantık olduğunda kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.