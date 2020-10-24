KOÇ: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmede savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermeyeceğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.



BOĞA: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.



İKİZLER: Bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.



YENGEÇ: Bugüne sığdırmak zorunda olduğunuz çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortam tarzınıza uymayabilir.



ASLAN: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.

Temkinli yapınızı yine göstereceksiniz.

Sorunları konuşma fırsatı doğuyor.



BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde, kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.

Dostlarınızla birlikte ortak çalışma sergileyeceğiniz ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.



TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.

Dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.



AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



YAY: Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.

Kendi tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.



OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak.

Bugün hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Yol planlarınız olacak.



KOVA: Bugün maddi bir güven arayışındasınız.

Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.



BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz sürece, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.