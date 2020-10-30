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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.10.2020, 00:00

KOÇ: MERKÜR karşıt burcunuzda geri gidiyor.
Çevrenizin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgileriniz güçlü ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konuda, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

İKİZLER: DOSTLUK duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızla beraberken iyi hissediyorsunuz ve onlarla daha sık görüşmek istiyorsunuz.
Bugün performansınız yüksek.

YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişiler hakkındaki fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir.
Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili ip uçları bulup eğleneceksiniz.
Sizin için imkansız diye bir şey yok.

ASLAN: KAZANÇLARINIZI düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcayacaksınız.
Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.
Ödemeleriniz için geç kalmamak adına fatura takibinizi yapın.

BAŞAK: MERKÜR para evinizde sizi zorluyor. Aşk konusunda oldukça çekimsersiniz. Partnerinizin farklı düşünmesini sağlayacaksınız ve aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

TERAZİ: MERKÜR burcunuzda geri gidiyor ve içsel patlamalarınızı izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesini sağlıyor.
Yeteneklerinize ihtiyaç duyan işlerle ilgili yardım bekleyen çevrelere dönmelisiniz.

AKREP: SAKİN görünen gizli bir inatçılığınız var.
Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Güçlü sezgilerinizle yaşamın gizemini çözmek istiyorsunuz.

YAY: AY'DAN aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini takip ediyorsunuz.
Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.

OĞLAK: AY'IN bulunduğu konum, evinizle ilgili olayların gündeme geleceğini gösteriyor.
Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor ve sizi daha anlamlı kılıyor.

KOVA: BUGÜN olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya çalışıyorsunuz.
Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz.

BALIK: BUGÜN kendinizi odaklanmalısınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.
İç güdülerinizi doğru kullanıyorsunuz.

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