KOÇ: MERKÜR karşıt burcunuzda geri gidiyor.

Çevrenizin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgileriniz güçlü ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.



BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konuda, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.



İKİZLER: DOSTLUK duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızla beraberken iyi hissediyorsunuz ve onlarla daha sık görüşmek istiyorsunuz.

Bugün performansınız yüksek.



YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişiler hakkındaki fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir.

Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili ip uçları bulup eğleneceksiniz.

Sizin için imkansız diye bir şey yok.



ASLAN: KAZANÇLARINIZI düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcayacaksınız.

Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Ödemeleriniz için geç kalmamak adına fatura takibinizi yapın.



BAŞAK: MERKÜR para evinizde sizi zorluyor. Aşk konusunda oldukça çekimsersiniz. Partnerinizin farklı düşünmesini sağlayacaksınız ve aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



TERAZİ: MERKÜR burcunuzda geri gidiyor ve içsel patlamalarınızı izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesini sağlıyor.

Yeteneklerinize ihtiyaç duyan işlerle ilgili yardım bekleyen çevrelere dönmelisiniz.



AKREP: SAKİN görünen gizli bir inatçılığınız var.

Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Güçlü sezgilerinizle yaşamın gizemini çözmek istiyorsunuz.



YAY: AY'DAN aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini takip ediyorsunuz.

Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.



OĞLAK: AY'IN bulunduğu konum, evinizle ilgili olayların gündeme geleceğini gösteriyor.

Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor ve sizi daha anlamlı kılıyor.



KOVA: BUGÜN olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya çalışıyorsunuz.

Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz.



BALIK: BUGÜN kendinizi odaklanmalısınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.

İç güdülerinizi doğru kullanıyorsunuz.