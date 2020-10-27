KOÇ: İŞİNİZİ severek yapıyorsunuz Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.
BOĞA: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenin. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Yaratıcı ve paylaşımcı olmanız takdirle izleniyor.
İKİZLER: İÇTEN içe huzursuz olduğunuz ve giderek kafanızda yoğunlaşan konularla ilgili olarak, iletişimde bulunacağınız bazı yerlerden alacağınız pozitif etkiler ve yapacağınız görüşmeleri, sizi rahatlatacak.
YENGEÇ: BUGÜN derin görüşler içindesiniz. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Ödün vermez yapınızın altında gizli olan insancıllığınız, sevgiyi beraberinde getiriyor.
ASLAN: ÇEŞİTLİ kaynakları araştırarak size en uygun olan çalışmayı, bulmaya çalışıyorsunuz.
Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.
BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir.
TERAZİ: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere açıksınız.
Hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.
AKREP: DAVRANIŞ belirsizliklerine neden olan duygu ve düşünceler içinde olabilirsiniz.
Bir tarafınız, konuları pratik sonuçları ile değerlendiriyor. İş harici projelerinize çok fazla zaman ayırmanız yanlış.
YAY: İSTEKLERİNİZİ gerçekleştirmek için kendinizi enerjik hissedecek ve iletişime gireceğiniz çevreler içerisinde bulunacaksınız.
Harcamalarınızı denetlemek zorundasınız.
İsteklerinizde aşırılık gözleniyor.
OĞLAK: ÇEVRENİZLE ilgili değişimler söz konusu.
Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün.
Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.
KOVA: PARTNERİNİZİN sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Her an kendinizi mutlu edecek işler buluyorsunuz.
Fakat sizi takip etmekte zorlanıyorlar.
BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin size yaklaşımları gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları da birlikte getirecek. Arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle ön plana çıkıyorsunuz