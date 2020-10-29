KOÇ: BU hafta özellikle süregelen çalışmalarda başarılısınız. Oldukça zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz.
Eski pürüzlerden kurtulmak için önemli aşamalardan geçiyorsunuz.
BOĞA: KARŞIT düşünceye sahip kişilere karşı ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.
Güncel olayların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.
İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.
YENGEÇ: MERKÜR Terazi burcunda geri gitmeye başlıyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı avantajları düşünmelisiniz.
ASLAN: BİLDİĞİNİZ konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz.
Bazen kendinizi tutamıyorsunuz.
Yeni ufuklar açılıyor.
BAŞAK: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
TERAZİ: BUGÜN aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı ve ilginç gelebilirsiniz. Yolculuklarda ilginç tekliflerle karşılaşacaksınız.
AKREP: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.
YAY: ÇEVRENİZE bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Jüpiter geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı. Enerjiniz güçleniyor.
OĞLAK: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor.
Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
Bugün, engellere takılabilirsiniz.
KOVA: BUGÜN, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var.
Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz.
BALIK: AŞKTA kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.