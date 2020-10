KOÇ: BU hafta özellikle süregelen çalışmalarda başarılısınız. Oldukça zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz.

Eski pürüzlerden kurtulmak için önemli aşamalardan geçiyorsunuz.



BOĞA: KARŞIT düşünceye sahip kişilere karşı ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.

Güncel olayların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.



İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.



YENGEÇ: MERKÜR Terazi burcunda geri gitmeye başlıyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı avantajları düşünmelisiniz.



ASLAN: BİLDİĞİNİZ konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz.

Bazen kendinizi tutamıyorsunuz.

Yeni ufuklar açılıyor.



BAŞAK: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı ve ilginç gelebilirsiniz. Yolculuklarda ilginç tekliflerle karşılaşacaksınız.



AKREP: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.



YAY: ÇEVRENİZE bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Jüpiter geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı. Enerjiniz güçleniyor.



OĞLAK: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor.

Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

Bugün, engellere takılabilirsiniz.



KOVA: BUGÜN, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var.

Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz.



BALIK: AŞKTA kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.