  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.10.2020, 00:00

KOÇ: BU hafta özellikle süregelen çalışmalarda başarılısınız. Oldukça zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz.
Eski pürüzlerden kurtulmak için önemli aşamalardan geçiyorsunuz.

BOĞA: KARŞIT düşünceye sahip kişilere karşı ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.
Güncel olayların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.

İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

YENGEÇ: MERKÜR Terazi burcunda geri gitmeye başlıyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı avantajları düşünmelisiniz.

ASLAN: BİLDİĞİNİZ konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz.
Bazen kendinizi tutamıyorsunuz.
Yeni ufuklar açılıyor.

BAŞAK: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı ve ilginç gelebilirsiniz. Yolculuklarda ilginç tekliflerle karşılaşacaksınız.

AKREP: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

YAY: ÇEVRENİZE bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Jüpiter geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı. Enerjiniz güçleniyor.

OĞLAK: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor.
Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
Bugün, engellere takılabilirsiniz.

KOVA: BUGÜN, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var.
Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz.

BALIK: AŞKTA kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA