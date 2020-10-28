KOÇ: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz.
BOĞA: GÜÇLÜ enerjinizi çevreniz de hissediyor.
Yapacağınız her şeyi önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz.
İKİZLER: GİRİŞİMCİLİĞİNİZİN önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz kuvvetli fakat, yaşam sınavlarınız hiç bitmiyor. Harcamalarınız konusunda mantıklı davranıyorsunuz.
YENGEÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi yoğun. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.
ASLAN: KİŞİSELLİĞİNİZİ vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Bir takım değişimler içindesiniz. Planlarınız için bol fırsatlı bir gün sizi bekliyor. Duygularınızı paylaşmaya ihtiyacınız var.
BAŞAK: DUYGUSAL yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracaksınız.
TERAZİ: BİR program dahilinde hareket etmelisiniz.
Bazı gizli hesaplarınız olabilir.
Sorumluluklar sizi bekliyor. Prensipleriniz konusunda taviz vermediğiniz gibi, bilgilerinizi yenileme ihtiyacı içindesiniz.
AKREP: ELE aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten kendinizi yorabilirsiniz. İletişim konusunda, kendinizden başka hiç kimseye güvenmek istemiyorsunuz.
YAY: MADDİ konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.
OĞLAK: BUGÜN, ortaklıklar konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz.
Kapasiteniz çok yüksek ve hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz.
Detaylar sizi meşgul edecektir.
KOVA: SORUNLARINIZI kafanıza takmamalısınız.
Her türlü probleme çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.
Ailenizle duygusal ilişkileriniz çok önemli.
BALIK: SOSYAL ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle ortak çalışmalara katılacaksınız. Bugün grup çalışmalarında motivasyon gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.