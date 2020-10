KOÇ: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz.



BOĞA: GÜÇLÜ enerjinizi çevreniz de hissediyor.

Yapacağınız her şeyi önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz.



İKİZLER: GİRİŞİMCİLİĞİNİZİN önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz kuvvetli fakat, yaşam sınavlarınız hiç bitmiyor. Harcamalarınız konusunda mantıklı davranıyorsunuz.



YENGEÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi yoğun. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.



ASLAN: KİŞİSELLİĞİNİZİ vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Bir takım değişimler içindesiniz. Planlarınız için bol fırsatlı bir gün sizi bekliyor. Duygularınızı paylaşmaya ihtiyacınız var.



BAŞAK: DUYGUSAL yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracaksınız.



TERAZİ: BİR program dahilinde hareket etmelisiniz.

Bazı gizli hesaplarınız olabilir.

Sorumluluklar sizi bekliyor. Prensipleriniz konusunda taviz vermediğiniz gibi, bilgilerinizi yenileme ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: ELE aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten kendinizi yorabilirsiniz. İletişim konusunda, kendinizden başka hiç kimseye güvenmek istemiyorsunuz.



YAY: MADDİ konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.



OĞLAK: BUGÜN, ortaklıklar konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz.

Kapasiteniz çok yüksek ve hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz.

Detaylar sizi meşgul edecektir.



KOVA: SORUNLARINIZI kafanıza takmamalısınız.

Her türlü probleme çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.

Ailenizle duygusal ilişkileriniz çok önemli.



BALIK: SOSYAL ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle ortak çalışmalara katılacaksınız. Bugün grup çalışmalarında motivasyon gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.