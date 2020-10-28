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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.10.2020, 00:00

KOÇ: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz.

BOĞA: GÜÇLÜ enerjinizi çevreniz de hissediyor.
Yapacağınız her şeyi önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz.

İKİZLER: GİRİŞİMCİLİĞİNİZİN önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz kuvvetli fakat, yaşam sınavlarınız hiç bitmiyor. Harcamalarınız konusunda mantıklı davranıyorsunuz.

YENGEÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi yoğun. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.

ASLAN: KİŞİSELLİĞİNİZİ vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Bir takım değişimler içindesiniz. Planlarınız için bol fırsatlı bir gün sizi bekliyor. Duygularınızı paylaşmaya ihtiyacınız var.

BAŞAK: DUYGUSAL yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracaksınız.

TERAZİ: BİR program dahilinde hareket etmelisiniz.
Bazı gizli hesaplarınız olabilir.
Sorumluluklar sizi bekliyor. Prensipleriniz konusunda taviz vermediğiniz gibi, bilgilerinizi yenileme ihtiyacı içindesiniz.

AKREP: ELE aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten kendinizi yorabilirsiniz. İletişim konusunda, kendinizden başka hiç kimseye güvenmek istemiyorsunuz.

YAY: MADDİ konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

OĞLAK: BUGÜN, ortaklıklar konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz.
Kapasiteniz çok yüksek ve hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz.
Detaylar sizi meşgul edecektir.

KOVA: SORUNLARINIZI kafanıza takmamalısınız.
Her türlü probleme çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.
Ailenizle duygusal ilişkileriniz çok önemli.

BALIK: SOSYAL ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle ortak çalışmalara katılacaksınız. Bugün grup çalışmalarında motivasyon gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.

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