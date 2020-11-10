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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.11.2020, 00:00

KOÇ: HER zaman idealleriniz çok önemli.
Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönleriniz size avantaj sağlıyor. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

YENGEÇ: BUGÜN, sevdiklerinizle bir araya gelerek açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir.

ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.
Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınız yoğun.

BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.
Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiçkimsenin düşünceleri önemli olmayacak.
Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. Şartlarınızı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz.
Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.

YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz.
Katılacağınız aktivitede karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz biri olabilir.

OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bir gün.

KOVA: SİZ kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar.
Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağınız olan kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Ayrıntıları iyi planlayın.

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