KOÇ: HER zaman idealleriniz çok önemli.

Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.



BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.



İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönleriniz size avantaj sağlıyor. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜN, sevdiklerinizle bir araya gelerek açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir.



ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.

Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınız yoğun.



BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.

Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiçkimsenin düşünceleri önemli olmayacak.

Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. Şartlarınızı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz.

Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.



YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz.

Katılacağınız aktivitede karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz biri olabilir.



OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bir gün.



KOVA: SİZ kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar.

Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.



BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağınız olan kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Ayrıntıları iyi planlayın.