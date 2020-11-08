KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliği yapmalısınız. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.



BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz



İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.



YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.



ASLAN: KArşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı olmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz



BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilirler.



TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alıp kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.



AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü yansıtmanız, sizi çekici yapıyor.



YAY: Derin düşünceler içinde olmanız nedeniyle kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz



OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakıp başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflere hazır olun. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.



KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara yoğunlaşacaksınız. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz ama inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Sezgileriniz bugün çok güçlü.



BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizliyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.