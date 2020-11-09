KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.

Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalar yaratmayın.



BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.

Planlarda uzun vadeli düşünün.



İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranış sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.

Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.



YENGEÇ: YANINIZDA çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.

Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün.

Paylaşım duygunuz her zaman önemli.



ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi olumlu etkileyecek.



BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün değil.

Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.



TERAZİ: ENERJİNİZİN sınırlarını kendiniz çizin.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin.

Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.



AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızsınız.

Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

Ertelediğiniz işler konusunda sıkı çalışın.



YAY: MADDESEL konular önem kazanıyor.

Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızda planlarınızı sakin uygulayın.



OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla.

Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi kullanıp farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.

Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.

Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.



BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki sistemli yapınızı bozmayın. Biraz daha temkinli olmalısınız.