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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.11.2020, 00:00

KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.
Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalar yaratmayın.

BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
Planlarda uzun vadeli düşünün.

İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranış sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.

YENGEÇ: YANINIZDA çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün.
Paylaşım duygunuz her zaman önemli.

ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi olumlu etkileyecek.

BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün değil.
Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.

TERAZİ: ENERJİNİZİN sınırlarını kendiniz çizin.
Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin.
Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızsınız.
Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.
Ertelediğiniz işler konusunda sıkı çalışın.

YAY: MADDESEL konular önem kazanıyor.
Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızda planlarınızı sakin uygulayın.

OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla.
Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi kullanıp farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.
Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.

BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki sistemli yapınızı bozmayın. Biraz daha temkinli olmalısınız.

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