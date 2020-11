"Ülkeler ve sistemler doğar, büyür ve ölürler. Tarih sürecinde kendi barış ve üstünlüklerini belli dönemlerde dünyaya hâkim kılan; Roma, Bizans ve Britanya İmparatorlukları tarih sahnesinden nasıl ayrıldılarsa, bir gün Amerika da tarih sahnesinden kaybolacaktır." Tarihin tek düze gitmeyeceğinin hatırlanması gerektiği bir çağda ABD, tarihin tekerrürden ibaret olacağını unutmuşa benziyor... Dünyayı şekillendiren Amerikan hegemonyası, küreselleşme dalgasının yarattığı post modern süreçte birçok ülkede olumsuz tepkiler yaratmaktadır.



Amerikalılar neden bu kadar gaddar? Dünyanın geri kalan kısmında, yaşayan insanlara karşı niçin bu denli küstah ve kaba? Yüksek egosunun arkasında neler gizli? Kabul; çok mücadele verdiler, çok savaştılar fakat öfkelerini niye başka ülkelerden acımasızca çıkardılar? Üstelik bomboş kıtayı istila edip, orada yaşayan yerli ırkı yok etmeye çalışırken gerçekten haklı mıydılar? Yolun başı daha başında yanlıştı. Yazılacak o kadar çok şey var ki...

Acaba birçok dünya ülkelerine yıllarca kan kustururken, kızılcık şerbeti içiyorum havasında bir kişilik gizlenmesi içinde miydiler?

Kuyruğu dik tutmak da bir beceri.



EGOİST BİR SEVGİLİ GİBİ

Amerika'nın kendi içinde sert esen rüzgarları, dünyanın neresinde erozyon yaratacak sorusunu getiriyor. Dünya pür dikkat bu ülkeyi izliyor. Her zaman farklı planları olan ve daima sağ gösterip sol vurmayı bilen bu ülkeden korunmak için zaaflarımızı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Tarih boyunca nereye göz diktilerse, cebren ve hile ile aldılar. Kimsenin gözyaşına bakmadılar.

Topraklarımızı, enerjilerimizi, beyin takımlarımızı hep kendilerine bağladılar.

Egoist bir sevgili gibi. Tarih sayfaları, birçok hegemonyaları acımasızca gömdüğü gibi; artık Amerika için de tehlike çanlarının çalmaya başladığı sinyaller veriyor. İç savaşın eşiğine kadar geldiler. Öfkelerini en iyi şekilde saklayan kuzu sarması pozisyonda olsalar da, artık karşıt ülkelerin güçlenmeye başladıklarını bal gibi biliyorlar.



Trump bir geldi pir geldi. Belki de Amerikan toplumunun duygularını en iyi yansıtan bir başkan olarak tarihe geçecek.

Yakıp yıkma ve olayları, uç noktalardan ele almayı kendinde hak zannediyor. Görünen o ki; belli bir zümreye de hitap ediyor ve cuk oturuyor. Vahşi batı geri geldi. Uyuyan dev kötü uyanıyor. 1945 yıllarından sonra belki de ilk defa bu kadar zorluklarla karşı karşıyalar. 'İyi, kötü ve çirkin' filmini hatırlayanların dudaklarındaki gülümsemeyi görebiliyorum. Bu film, Amerikan kültürünü yansıtıp ve bunu başkaları tarafından nasıl görüldüğüne yardımcı olan geçmişin en güzel örneğiydi. Özellikle yeni nesiller kesinlikle izlemeli. Kötü adam John Wayn karakteri hiç de yabancı değil. Atın üstünde bir Trump gizli adeta. Silah gücünde sözcüklerle çevresine dehşet salıyor. Cevapsız soruların altında gizli saklı, Amerika'nın güçten düşme korkusu var.



YENİ DÜNYA DÜZENİ

Rusya, Çin ve İran, Amerikan saltanatının tahtını sallamaya başlıyor. 'İç savaşın tehlikelerini dış savaşla örtmeye çalışsam' kaygılarının altında 'ya tutmazsa' kuşkuları var. Bu defa pabuç pahalı. Dünya 1945'lerin dünyası değil. Kendi içinde çökmüş bir bürokrasi ile karşı karşıya. Kadro değiştirmekten yorulmuş bir Trump var karşımızda.

Hiçbir dünya ülkesi ona dost değil.

Ezilmişliklerinin öfkesi içinde çökmesini beklerken, timsah gözyaşları döküyorlar.

Hele son 30 kasımda Ay Tutulmasının Amerika üstünde etkilerini an ve an görmeye başlayacağız. Evet bir 'Amerikan rüyasının sonu mu' sorusu akıllara geliyor. Belki de bir başka biçimde, küllerinden yeniden doğan yeni bir ülke anlayışı ile mi karşılaşacağız zaman gösterecek. Birileri düğmeye bastı. Yer yerinden oynamaya başladı. Yeni dünya düzeninde taşlar nasıl dizilecek ve bizim payımıza ne düşecek bayağı düşündürücü olmaya başladı. Allah Türkiye'nin yanında olsun temennisiyle iyi haftalar.



Amerikan rüyası görmüyorum, Amerikan kabusu görüyorum. (Anonim )