KOÇ: BURCUNUZDA geri giden Mars, sizi duygusal konulara sığınmaya itiyor. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.
Onlarla iş birliği içindesiniz.
BOĞA: BUGÜN yatırım konusunda kafanız oldukça işlek çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.
İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Her hareketten anlam çıkartmak size yorucu gelebilir.
Ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.
YENGEÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz farklı duygular içinde gelişecektir. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Siz kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.
ASLAN: KOŞULLARINIZI düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, başka bir boyuta geçiyorsunuz.
Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.
BAŞAK: MADDENİN esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz.
Gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak.
TERAZİ: KENDİ doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda çevrenize baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
Yorulmaktan korkmuyorsunuz.
AKREP: AKLINIZ çok karışık. Düşünceleriniz dağınık seyrediyor. Yapmak istedikleriniz için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var.
Bu hafta bilinçaltı motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.
YAY: BUGÜN, orijinal fikirlerinizi ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz.
Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Bazı dış etkenler, sizin enerji gücünüzü etkiliyor.
OĞLAK: İYİ bir planlamaya ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, birçok başarıyı sentezleyeceksiniz. Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın yaşattığı zorlukları yapmamaya çalışmalısınız.
KOVA: BUGÜN kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.
Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacaksınız.
BALIK: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.
Kendinizi ifade etmenin en güzel yollarından biri maddesel özgürlük.