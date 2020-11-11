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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.11.2020, 00:00

KOÇ: BURCUNUZDA geri giden Mars, sizi duygusal konulara sığınmaya itiyor. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.
Onlarla iş birliği içindesiniz.

BOĞA: BUGÜN yatırım konusunda kafanız oldukça işlek çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.

İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Her hareketten anlam çıkartmak size yorucu gelebilir.
Ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.

YENGEÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz farklı duygular içinde gelişecektir. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Siz kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.

ASLAN: KOŞULLARINIZI düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, başka bir boyuta geçiyorsunuz.
Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.

BAŞAK: MADDENİN esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz.
Gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak.

TERAZİ: KENDİ doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda çevrenize baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
Yorulmaktan korkmuyorsunuz.

AKREP: AKLINIZ çok karışık. Düşünceleriniz dağınık seyrediyor. Yapmak istedikleriniz için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var.
Bu hafta bilinçaltı motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.

YAY: BUGÜN, orijinal fikirlerinizi ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz.
Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Bazı dış etkenler, sizin enerji gücünüzü etkiliyor.

OĞLAK: İYİ bir planlamaya ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, birçok başarıyı sentezleyeceksiniz. Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın yaşattığı zorlukları yapmamaya çalışmalısınız.

KOVA: BUGÜN kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.
Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacaksınız.

BALIK: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.
Kendinizi ifade etmenin en güzel yollarından biri maddesel özgürlük.

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