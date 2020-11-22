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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.11.2020, 00:00

KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilere fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.

BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.

İKİZLER: Bu hafta maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Kafanızda şekillendirdiğiniz isteklerinizi gözden geçirmelisiniz

YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atacaksınız. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı yaşıyorsunuz. İddiacı yapınız çevrenizle çelişkilisiniz.

ASLAN: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün içindesiniz. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.

BAŞAK: MAddi konuların üstesinden gelebilmek için, bazı planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız.

TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman asabileşiyorsunuz.

AKREP: Bugün yalnızlık ve duygusal yanınız çok güçlü. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biri ile her an duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

YAY: Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuzluklar söz konusu. Sorumluluk duygunuza rağmen, bazı zorluklar yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

KOVA: Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteğiyle planladığınız aktiviteleri gerçekleştireceksiniz.

BALIK: Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafa karıştıracak. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirmeli, onayını almalısınız.

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