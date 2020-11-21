KOÇ: PARTNERİNİZİN üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün onun fikir ve düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla kızdırabilirsiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.



BOĞA: BUGÜN çevre iletişiminiz mükemmel.

Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım etmeyi de çok seviyorsunuz.



İKİZLER: ÇEVRESEL koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık, her anlamda sizi daha da ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi ortaya koyacaksınız.



YENGEÇ: BUGÜN uzaktaki sevdiklerinizden iyi haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizde bencilce davranışlarınız var. İstekleriniz doğrultusunda partnerinizi duygusal anlamda motive edebiliyorsunuz.



ASLAN: DUYGUSAL yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde, yapıcı paslaşmalar söz konusu. Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz. Kariyer hırsınızı olumlu kullanacaksınız.



BAŞAK: ARKADAŞLARINIZLA birlikte paylaşım içinde olacaksınız. Çocuklarınıza zaman ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecektir. Konuşarak halledeceğiniz konular gündemde olacak.



TERAZİ: ÖZGÜVENİNİZ sayesinde gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, iş veriminizi de artırıyor.



AKREP: GÜVEN arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu parasal nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınıza bağlı.



YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve enerjinizi birleştireceksiniz.

Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizi kullanacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz.

Size olan hayranlığı daha da artabilir.



OĞLAK: BUGÜN partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz.

Haklı olduğunuz nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz. Yaşadığınız olaylara çözüm getiriyorsunuz.



KOVA: BUGÜN doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz.

Güçlü bağlar sizin için önemli. İlişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı hiç kimseye kapatmak istemiyorsunuz.



BALIK: DUYGUSAL enerjinizde yükselmeler söz konusu. İş birliğime ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmeli ve çabalarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.