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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.11.2020, 00:00

KOÇ: BU dönem arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizi düşürmemek için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.

BOĞA: İLETİŞİMDE olacağınız arkadaşlarınızla bugün ortak çalışmalar ve önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. İş arkadaşlarınızla takışmamaya çalışmalısınız.

İKİZLER: BU dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşündürtecek.

YENGEÇ: BU sıralar dengeli ve mantıklı olacaksınız.
Yeni projeler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.

ASLAN: OLDUKÇA keyifli anlar geçireceksiniz.
Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.

BAŞAK: BİRİYLE özel duygular paylaşabilirsiniz.
Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.

TERAZİ: KARASIZ kaldığınız arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşamınız yönlendirecek ve amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız.

AKREP: KARŞI cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi güçlü hissedecek ve kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.

YAY: HAKSIZLIKLAR konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.
Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkaracak.

OĞLAK: BUGÜN tepkilerinizi dengelemelisiniz.
Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde unutmayın.

KOVA: BUGÜN riskler konusunda temkinli davranmalısınız.
Yeteneklerinizi baskı altında tutmamalı ve yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu dönemde; huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz.

BALIK: BUGÜN iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor ve duruma hakim oluyorsunuz.

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