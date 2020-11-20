KOÇ: BU dönem arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizi düşürmemek için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.



BOĞA: İLETİŞİMDE olacağınız arkadaşlarınızla bugün ortak çalışmalar ve önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. İş arkadaşlarınızla takışmamaya çalışmalısınız.



İKİZLER: BU dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşündürtecek.



YENGEÇ: BU sıralar dengeli ve mantıklı olacaksınız.

Yeni projeler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.



ASLAN: OLDUKÇA keyifli anlar geçireceksiniz.

Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.



BAŞAK: BİRİYLE özel duygular paylaşabilirsiniz.

Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.



TERAZİ: KARASIZ kaldığınız arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşamınız yönlendirecek ve amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız.



AKREP: KARŞI cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi güçlü hissedecek ve kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.



YAY: HAKSIZLIKLAR konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.

Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkaracak.



OĞLAK: BUGÜN tepkilerinizi dengelemelisiniz.

Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde unutmayın.



KOVA: BUGÜN riskler konusunda temkinli davranmalısınız.

Yeteneklerinizi baskı altında tutmamalı ve yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu dönemde; huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz.



BALIK: BUGÜN iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor ve duruma hakim oluyorsunuz.