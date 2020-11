KOÇ: BUGÜN, her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.

Bugün, planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız olacak.



BOĞA: BUGÜN, hümanist duygular içindesiniz.

Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de etkileyeceksiniz.



İKİZLER: İLETİŞİM konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek.

Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.



YENGEÇ: KAFANIZDA planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.



ASLAN: HIRSLI yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan duyguları açığa çıkıyor..



BAŞAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız.

Yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.



TERAZİ: KARŞIT Mars yaratıcılığınızı ortaya çıkarıyor.

Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Meslekte farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Tereddütleriniz olayların akışını geciktirebilir.



AKREP: ALGILAMA yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalısınız.

Ailenizden uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz. Sevdiklerinizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeye başladınız.



YAY: HAK ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızı zorlayacaksınız. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar, sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.



OĞLAK: GEÇMİŞİNİZİ artık düşünmek istemiyorsunuz.

Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. İyi hissettiğinizde gününüz güzel geçiyor.



KOVA: ISRARCI davranarak maddi kazançlarınızı artırıyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.



BALIK: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Bugün güçlü enerjinizi dengeleme konusunda zorlanabilirsiniz.

Yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.