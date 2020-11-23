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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.11.2020, 00:00

KOÇ: İŞİNİZLE ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacındasınız.
Ama bugün sessiz kalmalısınız.

BOĞA: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakince yaklaşarak çözüm arayacaksınız.

İKİZLER: BUGÜN kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: BİRÇOK romantik fırsat önünüze geliyor.
İlişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.

ASLAN: ÖNEMSİZ şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz.
Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmemelisiniz.
Engeller sizi pes ettirmesin.

BAŞAK: BUGÜN tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamayı seviyorsunuz ama hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, yargılanmayı göze almalısınız.

TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİ sorgulamaya başladınız.
Çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.
Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız çok zor.

AKREP: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin ve dinlenin.

YAY: SİZİ aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün duygusal konuları arkadaşlarınızla paylaşacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.

KOVA: FEVRİLİĞİNİZ nedeniyle sizi uyaranların sözlerine aldırmamak gibi bir probleminiz var. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu küçük olsa da düzeltme süresini uzatıyorsunuz.

BALIK: FİNANS konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak. Maddi risklere girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçin. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.

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