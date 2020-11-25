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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.11.2020, 00:00

KOÇ: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

BOĞA: Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde kalacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz için, her şeye yetişmeye çalışırken gergin oluyorsunuz.

İKİZLER: Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak istemiyorsanız, onların istekleri karşısında bocalamak yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak davranış biçimini benimsemelisiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor.
Bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Yönetici gezegeninizin konumu, farklı konuları gündeme getirecektir.

ASLAN: Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz.
Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız.
Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.

BAŞAK: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdekilerden sizi üzen konularda uzaklaşmalısınız.

TERAZİ: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.
Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak. Planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

AKREP: Bugün işinizle ilgili pürüzlere takılacak ve olabilecek aksilikler karşısında gerekli önlemleri alacaksınız. Merkür'ün burcunuzda ilerlemesi, rutin hayatınızın hızlanacağını gösteriyor. Sakin olmalısınız.

YAY: Mars'ın Koç'ta ilerlemesi, sizin yollarla ilgili planlar yapacağınızı gösteriyor.
İstediğiniz özel bağlantıları yapacaksınız.
Bugün kariyerinizle ilgili detay isteyen konular gündeme gelecek.

OĞLAK: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz.

KOVA: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı yakalayacaksınız.
Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
Karar verirken bocalıyorsunuz.

BALIK: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz.
Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

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