KOÇ: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.



BOĞA: Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde kalacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz için, her şeye yetişmeye çalışırken gergin oluyorsunuz.



İKİZLER: Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak istemiyorsanız, onların istekleri karşısında bocalamak yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak davranış biçimini benimsemelisiniz.



YENGEÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor.

Bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Yönetici gezegeninizin konumu, farklı konuları gündeme getirecektir.



ASLAN: Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz.

Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız.

Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.



BAŞAK: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdekilerden sizi üzen konularda uzaklaşmalısınız.



TERAZİ: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.

Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak. Planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz.



AKREP: Bugün işinizle ilgili pürüzlere takılacak ve olabilecek aksilikler karşısında gerekli önlemleri alacaksınız. Merkür'ün burcunuzda ilerlemesi, rutin hayatınızın hızlanacağını gösteriyor. Sakin olmalısınız.



YAY: Mars'ın Koç'ta ilerlemesi, sizin yollarla ilgili planlar yapacağınızı gösteriyor.

İstediğiniz özel bağlantıları yapacaksınız.

Bugün kariyerinizle ilgili detay isteyen konular gündeme gelecek.



OĞLAK: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz.



KOVA: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı yakalayacaksınız.

Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

Karar verirken bocalıyorsunuz.



BALIK: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz.

Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.