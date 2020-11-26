KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.



BOĞA: Aile bireylerinin isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.



İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.



YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri abartmayın.

Maddi fırsatlar arkadaşlarınız veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek.

Bugün özellikle hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.



ASLAN: Beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İlişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.



BAŞAK: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişi gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.



TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız şey; sabrınızı ön plana çıkartmak. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



AKREP: Planlarınızı uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.

Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

Aileye ağırlık vereceksiniz.



YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız.

Değişim içindesiniz ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimsersiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.



OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor.



KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.

Sürprizlere hazır olmalısınız.

Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.



BALIK: İş yerinizde bazı değişimler söz konusu.

Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.