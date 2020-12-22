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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.12.2020, 00:00

KOÇ: SABAH saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.
Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır.

BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

İKİZLER: DOSTLARINIZDAN alacağınız destek, sizin için önemli. Öğle saatlerinden sonra iş birliği yapacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: BUGÜN maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılığınızla göz dolduracaksınız. Başarılı çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN: YAŞAMIN her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.
Size ispatlanmayan fikirlerle gelindiğinde nedenler arıyorsunuz.

BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
Bugün girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan bir sorumluluğu üstleneceksiniz.

TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor.
Haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

YAY: BUGÜN, çok canlı bir gününüzdesiniz.
Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz.
Son günlerde hatalarınızı kabul etmek istemiyorsunuz.

OĞLAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız.

KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.
Sevdiğinize karşı açık olmalısınız.
Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, dostlarınızı seçerken de seçici olmanıza neden oluyor.

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