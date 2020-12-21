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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.12.2020, 00:00

KOÇ: BEKLEMEYİ bilmediğiniz için birçok iş fırsatını kaçırıyorsunuz. Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. Beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz.

BOĞA: OLAYLARI detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Mesleki ilişkilerinizde başarılı olmak istiyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN, özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Güçlü enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerin sürpriz davranışları karşısında,şaşırabilirsiniz. Olağanüstü algılama gücüne sahipsiniz. Rahatlamayı denemelisiniz. Kazançlar konusunda sezgisel yeteneğe sahipsiniz.

ASLAN: KOŞULLARINIZI zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçeklerle baş etmesini öğreniyorsunuz.
Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin şekilde gösteriyorsunuz.

BAŞAK: MADDİ konularla ilgili sorunlar canınızı sıkacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle kişisel savaşları olabilir. İşinizle ilgili enerjinizin yükseldiğini görecek ve her şeyi daha kolay çözebileceksiniz.

TERAZİ: BUGÜN, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Güneş sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut kazandıracak. Riskler konusunda, dostlarınız sizi farklı koşullara sürükleyebilir.

AKREP: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün. Aile bireyleri ile farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.

YAY: ÇEVRENİZDEN ilginç teklifler alabilirsiniz. Yapılması gereken işlerinizi doğru planlamalısınız. İlginç dost teklifleri arasında kalabilirsiniz. Duygularınızdan çok akılcı olamaya çalışmalısınız.

OĞLAK: BUGÜN kariyerinizle ilgili önemli sorunlar gündeme gelebilir. Enerjiniz düşük. İdealleriniz konusunda daha fazla ısrar etmek yerine bulunduğunuz şartların doğru olan yolu bulmalısınız.

KOVA: ELE aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için, yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz. Bugün seyahat planları içinde olabilir ve dostlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz.

BALIK: KENDİNİZLE ilgili yeni atılımlar yapmak istemeniz son derece doğal. Bulunduğunuz şartlardan sıkıldınız ve daha fazlasının hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Şartlarınızı yeniden düzenlemelisiniz.

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