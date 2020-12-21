KOÇ: BEKLEMEYİ bilmediğiniz için birçok iş fırsatını kaçırıyorsunuz. Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. Beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz.



BOĞA: OLAYLARI detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Mesleki ilişkilerinizde başarılı olmak istiyorsunuz.



İKİZLER: BUGÜN, özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Güçlü enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve başlangıçlardan korkmuyorsunuz.



YENGEÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerin sürpriz davranışları karşısında,şaşırabilirsiniz. Olağanüstü algılama gücüne sahipsiniz. Rahatlamayı denemelisiniz. Kazançlar konusunda sezgisel yeteneğe sahipsiniz.



ASLAN: KOŞULLARINIZI zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçeklerle baş etmesini öğreniyorsunuz.

Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin şekilde gösteriyorsunuz.



BAŞAK: MADDİ konularla ilgili sorunlar canınızı sıkacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle kişisel savaşları olabilir. İşinizle ilgili enerjinizin yükseldiğini görecek ve her şeyi daha kolay çözebileceksiniz.



TERAZİ: BUGÜN, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Güneş sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut kazandıracak. Riskler konusunda, dostlarınız sizi farklı koşullara sürükleyebilir.



AKREP: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün. Aile bireyleri ile farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.



YAY: ÇEVRENİZDEN ilginç teklifler alabilirsiniz. Yapılması gereken işlerinizi doğru planlamalısınız. İlginç dost teklifleri arasında kalabilirsiniz. Duygularınızdan çok akılcı olamaya çalışmalısınız.



OĞLAK: BUGÜN kariyerinizle ilgili önemli sorunlar gündeme gelebilir. Enerjiniz düşük. İdealleriniz konusunda daha fazla ısrar etmek yerine bulunduğunuz şartların doğru olan yolu bulmalısınız.



KOVA: ELE aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için, yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz. Bugün seyahat planları içinde olabilir ve dostlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz.



BALIK: KENDİNİZLE ilgili yeni atılımlar yapmak istemeniz son derece doğal. Bulunduğunuz şartlardan sıkıldınız ve daha fazlasının hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Şartlarınızı yeniden düzenlemelisiniz.