KOÇ: İŞ yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.



BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi önemli kişilerle besleyebilirsiniz.



İKİZLER: İLETİŞİM konusunda başarılısınız. Gelişen duygusal konulara takılarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek, ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.



YENGEÇ: YARATICILIĞINIZ konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten pek hoşlanmıyorsunuz.

Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.



ASLAN: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle ilişkinize olumlu yansıyor.



BAŞAK: BUGÜN daha hareketli ve aktif olacaksınız.

Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz.

Uzak yollarla ilgili planlarınız var.

İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Çevrenizi ara sıra sınamalısınız.



TERAZİ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

Maddesel menfaatlerinizi korumalısınız. Bugün egolarınız ve hırslarınız ön plana çıkacak.



AKREP: BUGÜNLERDE, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme var. Birçok işi bir arada yapmak istiyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirip çok iyi işler çıkaracaksınız.



YAY: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş mümkün.



OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var.

Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz.

Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız.



KOVA: DUYGUSAL yönleriniz atağa kalkıyor.

Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinize oldukça içten ve samimi davranıyorsunuz.



BALIK: KENDİNİZİ ve özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.