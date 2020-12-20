KOÇ: Bugün inandırıcılığınız artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere güç ve sabır göstermelisiniz. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.



BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görünce farklı sorgulamalara gireceksiniz. Aile bağlarının önemli olduğunu hissetmek, kendinizi rahat ifade etmenizi sağlıyor.



İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.



YENGEÇ: Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.



ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. Bu konuda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.



BAŞAK: Sizi meşgul eden ve masraf yapmanıza neden olan o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün farklı düşünüyor fakat duruma hakim oluyorsunuz.



TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için, artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce dikkatlice toparlamalısınız.

AKREP: Başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. Bazı şeyleri denemelisiniz. Bugünlerde duygusal anlamda talepleriniz yüksek.

KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.

BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevreniz maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak.