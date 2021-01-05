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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.01.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin.
Yenilikler ilginizi çekiyor. Çevresel koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.

BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz.
Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.

İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için enerjiye sahipsiniz. Araştırmacı yönünüz girişimlerinizi yavaşlatacaktır.

YENGEÇ: DUYGU ve isteklerinizde değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda çekiciliğiniz etkili olacak.

ASLAN: DUYGULARINIZDA sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz.

BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün.
Bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.

TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili pozitif paylaşımların enerjinizin daha da yükselttiğini hissediyorsunuz. Bugün, birçok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, birçok işe soyunacaksınız.

AKREP: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.

YAY: OLAYLARIN arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.

OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz.
Diş kontrollerinizi ihmal etmeyin.

KOVA: ZİHİNSEL olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.

BALIK: MADDİ konumlarının size yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz.

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