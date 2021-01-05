KOÇ: BUGÜN, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin.

Yenilikler ilginizi çekiyor. Çevresel koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.



BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz.

Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.



İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için enerjiye sahipsiniz. Araştırmacı yönünüz girişimlerinizi yavaşlatacaktır.



YENGEÇ: DUYGU ve isteklerinizde değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda çekiciliğiniz etkili olacak.



ASLAN: DUYGULARINIZDA sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz.



BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün.

Bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.



TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili pozitif paylaşımların enerjinizin daha da yükselttiğini hissediyorsunuz. Bugün, birçok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, birçok işe soyunacaksınız.



AKREP: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.



YAY: OLAYLARIN arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.



OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz.

Diş kontrollerinizi ihmal etmeyin.



KOVA: ZİHİNSEL olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.



BALIK: MADDİ konumlarının size yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz.