KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor.

Arkadaşlarınızla ortak bir iş yapabilirsiniz.

Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.



BOĞA: Birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.

Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.



İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içindesiniz.

Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.



YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz.

Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.



ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içindesiniz.



BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.

Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.



TERAZİ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır. Tavizi de dengede tutmalısınız.



AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.

İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.



YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



OĞLAK: İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.



KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



BALIK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.