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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.01.2021, 00:00

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor.
Arkadaşlarınızla ortak bir iş yapabilirsiniz.
Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

BOĞA: Birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.
Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içindesiniz.
Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz.
Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içindesiniz.

BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.
Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.

TERAZİ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır. Tavizi de dengede tutmalısınız.

AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.
İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

OĞLAK: İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.

BALIK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.

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