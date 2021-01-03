KOÇ: İlişkilerinizdeki sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.



BOĞA: Kuracağınız sağlam dostlukların, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünenler sizin için faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.



İKİZLER: Maddeyi seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.



YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.



ASLAN: Düşüncede kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugünde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.



BAŞAK: İyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.



TERAZİ: Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu hisler yaşayacaksınız. Yaratıcılıkta zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşabiliyorsunuz.



AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız seçimlerinizde yardım istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.



YAY: Geniş seçim yelpazesi olan birisiniz ve çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirmede ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.



OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olaylar istemediğiniz boyutlara taşıyor. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.



KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyıp üzülüyorsunuz. Özgürlük olmak isteseniz de, sürekli bir yerlere ait olma isteği var.



BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.