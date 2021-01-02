KOÇ: DUYGUSAL konulara daha ince yaklaşacaksınız.

Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.

Enerjinizi iyi yansıtıyorsunuz.



BOĞA: AİLENİZDEN beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlarda hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz.



İKİZLER: BU dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Olaylar sizi yoruyor.



YENGEÇ: ÇEVRESEL koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir.

Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.



ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.

Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.



BAŞAK: MADDİ sorunlar nedeniyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



TERAZİ: DUYGUSAL konularda her şey istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Bu dönemde kısa vadeli çözümler önemli unutmalısınız.



AKREP: OLAYLARI akışına bıraktığınızda her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz.

Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.



YAY: BUGÜN içsel kuruntularınız oldukça yüksek. Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.

Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir.



OĞLAK: BİRLİKTE olduğunuz kişiyi gereksiz bir kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan eminsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.



KOVA: İLİŞKİLERİNİZİ gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı, ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.



BALIK: KARŞINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve başarılı olacaksınız.