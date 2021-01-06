KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.



BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz.

Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.



İKİZLER: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içindesiniz ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.

Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz.

İşleriniz gelişecek fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.



ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alın. Duygularınız yoğun seyrediyor.

Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.



BAŞAK: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.



TERAZİ: ARKADAS çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizdeki kıpırdanmalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak.

Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



YAY: YENİ başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



OĞLAK: YASAM kaliteniz yükseliyor. İlginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.



KOVA: SİZ olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız.

Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.



BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.