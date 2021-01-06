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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.01.2021, 00:00

KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.

BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz.
Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.

İKİZLER: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içindesiniz ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.
Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz.
İşleriniz gelişecek fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alın. Duygularınız yoğun seyrediyor.
Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.

BAŞAK: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.

TERAZİ: ARKADAS çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizdeki kıpırdanmalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak.
Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.

YAY: YENİ başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: YASAM kaliteniz yükseliyor. İlginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.

KOVA: SİZ olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız.
Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.

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