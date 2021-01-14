KOÇ: BİLGİ sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız. Çünkü, karşınızdaki kişinin güvenini kaybedebiliyorsunuz. Her konuda fikir beyan etmeyin.



BOĞA: ÇEVRENİZDE oluşan kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Aile içi tartışmaların dozunu önlemek sizin elinizde.

Daha sonra da haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.



İKİZLER: SİZİNLE ilgili konulara yorum getirilmesine karşısınız. Partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli olacak. Aile içinde anlaşmazlık konusu olan şeyleri kolaylıkla halledilebileceksiniz.



YENGEÇ: BU dönem kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecektir. İşinizi severek yapacak, enerjinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

Kendinize güvenmeniz sayesinde çok iş başaracaksınız.



ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek ve bu hareket içinde önemli ve enteresan kişilerle bir arada olacaksınız. Aynı görüşlere sahip kişilerle, kenetleneceksiniz.



BAŞAK: KISA mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bugün özellikle politik olun, çevrenize gülümseyin. Arzuladığınız dostluklar gündeme gelecek.



TERAZİ: HENÜZ yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacaksınız. Ani başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız. Bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.



AKREP: KARİYERİNİZDE size şans verecek kişilerle tanışacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmayacak çevrenizle iletişimde olacaksınız.



YAY: BUGÜNLERDE sağduyu ve sakinliği elden bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.



OĞLAK: SORUNLARIN dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. Başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



KOVA: KALABALIK ortamlarda gözlemciliğiniz güçlenecek. Güçlü isteklerinizi bir kenara bırakarak kendinizi sakinliğe teslim edin. Organiasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz.



BALIK: İÇİNDE bulunduğunuz durumda arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor. Size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Ortak çalışma konuları gündeme gelecek.