KOÇ: BUGÜNLERDE düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak niyetindesiniz.

Önünüze çıkan tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz.



BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Sosyal organizasyonlar içindesiniz. Girişimciliğiniz hızlı şekilde ön plana çıkıyor.



İKİZLER: BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

Ailenizle aranızda bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman tam vurgulamaktan yanasınız.

Ödün vermek istemiyorsunuz.



YENGEÇ: ÇEVRENİZLE yoğun iletişim içindesiniz.

Bu dönem kardeşler arasında yolculuklar söz konusu. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi yorumlayarak ortaya koyuyorsunuz.



ASLAN: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var.



BAŞAK: KİŞİSEL özgürlüğünüzü hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Çevrenizde farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Mantığınız sayesinde çözüme ulaşmanız zor olmuyor.



TERAZİ: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı irdelemekten korkmuyorsunuz. Bugün geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına fazla izin vermemelisiniz.



AKREP: DOSTLARINIZIN size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. Bugün, hem fikir olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.



YAY: KENDİ bildiğinizi okuyan bir yapınız var.

Sizi dizginlemek imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz.

Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.



OĞLAK: BUGÜN, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.

İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınıza felsefi yaklaşımlarınız olacak.



KOVA: SON günlerde satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugünlerde , çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi çok daha mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.



BALIK: İLİŞKİLERİNİZİN olumsuz etkilenmemesi için enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.