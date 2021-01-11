KOÇ: OLAYLAR karşısında biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemeniz yararınıza olacak.



BOĞA: ANLAMLI ve iğneleyici sözlerinizle çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.



İKİZLER: YAŞAM pencerenize açılan güzelliklere hazırsınız. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.



YENGEÇ: ENERJİNİZİ dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakının.



ASLAN: YOĞUN enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettirdiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Maddi disiplin sizin en büyük ihtiyacınız.



BAŞAK: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşk yaşamınız sorun haline gelebilir.



TERAZİ: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı oldukça hassas bir gününüzdesiniz.



AKREP: YAKICI duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Katılacağı-nız toplantılardaki kalabalık sizi sıkabilir.



YAY: KENDİNİZİ mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısı-nız. Yaratıcılığınızı kullanarak, motivasyon gücünüzü arttırmalısınız. Geçmişte yaşadı-ğınız bir olay yeniden gündeme gelebilir.



OĞLAK: HAYALLERİNİZLE baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz. Düşündüğünüz şeyle-ri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü kimse anla-mayacak. Sosyal ilişkileriniz yoğunlaşıyor.



KOVA: HAYALLERİNİZi askıya almanız gerek. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamamalısınız. Fakat, bu konuda bir şikayetiniz olmayacak.



BALIK: DIŞ dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. İlişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız size kazandırıyor. Bu tavır, her şeyi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak.