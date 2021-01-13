KOÇ: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengelemelisiniz. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginçlikler gündeme gelecektir.



BOĞA: ÖZEL konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasındasınız ve kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs karşıt evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu.



İKİZLER: KİŞİSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.



YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.



ASLAN: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız.



BAŞAK: KARŞIT Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan haberler alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.



TERAZİ: SEZGİLERİNİZE güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürprize neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.



AKREP: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler var ve bunlarla mücadele etmek zorundasınız. Planlarınızı gözden geçirin.



YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı kabul ettireceksiniz. Doğrulardan taviz vermeyin.



OĞLAK: DİSİPLİN istiyorsanız kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve değişim rüzgarları estireceksiniz.



KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmelisiniz. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecek. İnatçı ve mantıklısınız



BALIK: MESLEKİ konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.