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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.01.2021, 00:00

KOÇ: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengelemelisiniz. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginçlikler gündeme gelecektir.

BOĞA: ÖZEL konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasındasınız ve kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs karşıt evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu.

İKİZLER: KİŞİSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.

YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.

ASLAN: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız.

BAŞAK: KARŞIT Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan haberler alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.

TERAZİ: SEZGİLERİNİZE güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürprize neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

AKREP: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler var ve bunlarla mücadele etmek zorundasınız. Planlarınızı gözden geçirin.

YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı kabul ettireceksiniz. Doğrulardan taviz vermeyin.

OĞLAK: DİSİPLİN istiyorsanız kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve değişim rüzgarları estireceksiniz.

KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmelisiniz. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecek. İnatçı ve mantıklısınız

BALIK: MESLEKİ konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

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