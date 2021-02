KOÇ: İŞ çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz.

İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri çok önemli.



BOĞA: SİZİN için güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz.

Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmayın.



İKİZLER: GRUP çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz. Takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz.



YENGEÇ: BUGÜN, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.

Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.



ASLAN: İŞ yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz.

Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.



BAŞAK: HER zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz.

Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir.



TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz.

Belli etmiyorsunuz ama, doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.



AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı planlamalısınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bugün, her ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.



YAY: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü kullanıyorsunuz.

Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanıyorsunuz. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.



OĞLAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz.



KOVA: BUGÜN kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz.

Tekliflere temkinli yaklaşmalısınız.



BALIK: İSTEDİĞİNİZ konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz.

Bugün yakınlarınızdan farklı anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Çevrenizle gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.