  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.02.2021, 00:00

KOÇ: İŞ çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz.
İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri çok önemli.

BOĞA: SİZİN için güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz.
Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmayın.

İKİZLER: GRUP çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz. Takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz.

YENGEÇ: BUGÜN, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.
Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

ASLAN: İŞ yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz.
Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.

BAŞAK: HER zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz.
Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir.

TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz.
Belli etmiyorsunuz ama, doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.

AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı planlamalısınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bugün, her ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.

YAY: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü kullanıyorsunuz.
Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanıyorsunuz. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.

OĞLAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz.

KOVA: BUGÜN kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz.
Tekliflere temkinli yaklaşmalısınız.

BALIK: İSTEDİĞİNİZ konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz.
Bugün yakınlarınızdan farklı anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Çevrenizle gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI