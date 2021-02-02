KOÇ: İŞ çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz.
İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri çok önemli.
BOĞA: SİZİN için güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz.
Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmayın.
İKİZLER: GRUP çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz. Takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz.
YENGEÇ: BUGÜN, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.
Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.
ASLAN: İŞ yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz.
Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.
BAŞAK: HER zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz.
Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir.
TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz.
Belli etmiyorsunuz ama, doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.
AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı planlamalısınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bugün, her ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.
YAY: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü kullanıyorsunuz.
Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanıyorsunuz. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.
OĞLAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz.
KOVA: BUGÜN kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz.
Tekliflere temkinli yaklaşmalısınız.
BALIK: İSTEDİĞİNİZ konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz.
Bugün yakınlarınızdan farklı anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Çevrenizle gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.