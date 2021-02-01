KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleş-mesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.



BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalı-yorsunuz. Son günlerde fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.



İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.



YENGEÇ: BUGÜN sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu herkesi rahatlatsa da bazı konularda problemler artabilir.



ASLAN: DUYGUSAL gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.

Kısa bir tatil yapmak enerjinizi güçlendirebilir.

Kendinize fırsat yaratmalısınız.

Duygularınız oldukça yoğun.



BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.

Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.



TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.

Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her şartı kabul ettireceksiniz.



AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili pozitif paylaşımda bulunduğunuzda enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamalısınız.

Gerekli atılımlara başlamalısınız.



YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz.

Katılacağınız bir grup aktivitesinde seveceğiniz kişiyle karşılaşabilirsiniz.



OĞLAK: ÖNEMİNİ kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.



KOVA: DOĞRULARINIZDAN taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorr. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.



BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve akrabalarınızın yanlış davranışları gündelik işlerinizi aksatabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.