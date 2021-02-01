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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.02.2021, 00:00

KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleş-mesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalı-yorsunuz. Son günlerde fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.

YENGEÇ: BUGÜN sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu herkesi rahatlatsa da bazı konularda problemler artabilir.

ASLAN: DUYGUSAL gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.
Kısa bir tatil yapmak enerjinizi güçlendirebilir.
Kendinize fırsat yaratmalısınız.
Duygularınız oldukça yoğun.

BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.
Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.

TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.
Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her şartı kabul ettireceksiniz.

AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili pozitif paylaşımda bulunduğunuzda enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamalısınız.
Gerekli atılımlara başlamalısınız.

YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz.
Katılacağınız bir grup aktivitesinde seveceğiniz kişiyle karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK: ÖNEMİNİ kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.

KOVA: DOĞRULARINIZDAN taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorr. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.
İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.

BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve akrabalarınızın yanlış davranışları gündelik işlerinizi aksatabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.

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