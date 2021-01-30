KOÇ: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.



BOĞA: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz.

İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler.

Bugün, gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.



İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.



YENGEÇ: PLANLADIĞINIZ atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz var.

Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak.

Yeni ortaklıklar gündemde. Başarı arttıkça, işler ayağınıza gelecek.



ASLAN: ÇIKARLARINIZA uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



BAŞAK: TARTIŞMA ortamlarından uzak durun. Güç gösterisine girmemelisiniz.

Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.



TERAZİ: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istesenizde, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.

Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi paylaşmamalısınız.



AKREP: YAŞAM mücadelenizde değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarını sizin kadar sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek alıp yeniden yapılanmalısınız.



YAY: BAĞLANTILARINIZI sistemli yürütmekten yanasınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir.

İşinizdeki gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantilemekte fayda var.



OĞLAK: SEVGİLİNİZİ özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir.



KOVA: MÜKEMMELE kavuşmak zaman alacaktır.

Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli. Çevrenize çekici geleceksiniz.

Bugünlerde partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.



BALIK: BUGÜN aşkta güç savaşına girmeyin.

Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize ve diyetinize dikkat edip yürüyüş yapın.