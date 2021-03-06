KOÇ: İYİ bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

Konumunuzu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, deneyimlerinizi genişleteceksiniz.



BOĞA: GEREKSİZ bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin.

Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişi yeniden gözden geçirin. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.

Doğru kararlar almak bu sizin elinizde.



İKİZLER: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız.



YENGEÇ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir.

Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.

Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



ASLAN: PLANLARINIZ uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz hep yüksek seyredecek.



BAŞAK: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir.

Yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri sağlayacaksınız.



TERAZİ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri fazla abartmayın.

Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek.

Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapmamalısınız. Unutkanlığınız artabilir.



AKREP: YOLLARDAN beklediğiniz haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Beslenme ile konularda aşırıya kaçmayın.



YAY: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalısınız. Bugün sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.



OĞLAK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.

Her türlü riskten, uzak kalmalısınız.



KOVA: ENERJİNİZ yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun.. Duygusallığınızın yoğun olması, sizi olumsuzluğa sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz.



BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmalısınız.

Bugün değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek.