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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.02.2021, 00:00

KOÇ: AMAÇLAR üzerinde fazla düşünmek istemediğiniz bir gün. Çevrenizin kişisel yargılarından hoşlanmayabilirsiniz. Fakat bu özelliğinizi kimseye hissettirmemeyi başaracak kadar üstün yetenekleriniz var.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE küçük hataları sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.
Maddi konulara odaklanamıyorsunuz.

İKİZLER: SİZİN için kolay olmasa da, bugünlerde düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.
Bugün duygusal konularda uçarı davranmanız mümkün. Daha sakin olmalısınız. Her şeyin detayını kısa sürede anlayacaksınız.

YENGEÇ: BUGÜN çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor, fakat duygusal bazlı değerlendirdiğiniz için hatalar yapıyorsunuz. Kendinizi anlatmak yerine başkalarını dinlemeli ve emin olmadan konuşmamalısınız.

ASLAN: TARTIŞMALARDAN uzak kalamıyorsunuz.
Oysa fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olabilirsiniz.
İnsan ilişkilerinde başarılı olacağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.

BAŞAK: OLAYLARI analitik değerlendirmeniz size her zaman puan kazandırmıyor.
Duygusal konularda eksiklikler yaşayabilirsiniz. Olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz.

TERAZİ: YETENEKLERİNİZİN sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştireceksiniz.
Kıvrak zekanızın biraz daha otokontrole ihtiyacı olacağı bir gün.

AKREP: YANLIŞ zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken, dikkatli olun.
Hevesle sarıldığınız konular, bir süre sonra kendinizi kanıtlamak uğruna yaptığınız güç gösterisine dönüşüyor.

YAY: SİZİN için önemli olabilecek kişileri seçerek ayırmakta oldukça ustasınız.
Başarmak gibi bir takıntınız olmadığı için, başkalarına göre şanslı bir çağırışımın göstergesi içindesiniz.

OĞLAK: BUGÜN hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Kendinizi ortaya atmadan başarıyı yakalamak isteyişinizin önemli nedeni kaybetme riskini göze alamayışınız.
Bu nedenle de susmayı tercih ediyorsunuz.

KOVA: BUGÜN oldukça romantik duygular içindesiniz. İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını kesin bir şekilde çizmelisiniz.

BALIK: SİZİ sıkan olaylardan kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün hareketli yapınıza uygun davranacaksınız.
İlişkilerinizde bencil olacağınız bir gün.

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