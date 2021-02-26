KOÇ: AMAÇLAR üzerinde fazla düşünmek istemediğiniz bir gün. Çevrenizin kişisel yargılarından hoşlanmayabilirsiniz. Fakat bu özelliğinizi kimseye hissettirmemeyi başaracak kadar üstün yetenekleriniz var.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE küçük hataları sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.
Maddi konulara odaklanamıyorsunuz.
İKİZLER: SİZİN için kolay olmasa da, bugünlerde düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.
Bugün duygusal konularda uçarı davranmanız mümkün. Daha sakin olmalısınız. Her şeyin detayını kısa sürede anlayacaksınız.
YENGEÇ: BUGÜN çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor, fakat duygusal bazlı değerlendirdiğiniz için hatalar yapıyorsunuz. Kendinizi anlatmak yerine başkalarını dinlemeli ve emin olmadan konuşmamalısınız.
ASLAN: TARTIŞMALARDAN uzak kalamıyorsunuz.
Oysa fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olabilirsiniz.
İnsan ilişkilerinde başarılı olacağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.
BAŞAK: OLAYLARI analitik değerlendirmeniz size her zaman puan kazandırmıyor.
Duygusal konularda eksiklikler yaşayabilirsiniz. Olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz.
TERAZİ: YETENEKLERİNİZİN sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştireceksiniz.
Kıvrak zekanızın biraz daha otokontrole ihtiyacı olacağı bir gün.
AKREP: YANLIŞ zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken, dikkatli olun.
Hevesle sarıldığınız konular, bir süre sonra kendinizi kanıtlamak uğruna yaptığınız güç gösterisine dönüşüyor.
YAY: SİZİN için önemli olabilecek kişileri seçerek ayırmakta oldukça ustasınız.
Başarmak gibi bir takıntınız olmadığı için, başkalarına göre şanslı bir çağırışımın göstergesi içindesiniz.
OĞLAK: BUGÜN hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Kendinizi ortaya atmadan başarıyı yakalamak isteyişinizin önemli nedeni kaybetme riskini göze alamayışınız.
Bu nedenle de susmayı tercih ediyorsunuz.
KOVA: BUGÜN oldukça romantik duygular içindesiniz. İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını kesin bir şekilde çizmelisiniz.
BALIK: SİZİ sıkan olaylardan kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün hareketli yapınıza uygun davranacaksınız.
İlişkilerinizde bencil olacağınız bir gün.