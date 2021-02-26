KOÇ: AMAÇLAR üzerinde fazla düşünmek istemediğiniz bir gün. Çevrenizin kişisel yargılarından hoşlanmayabilirsiniz. Fakat bu özelliğinizi kimseye hissettirmemeyi başaracak kadar üstün yetenekleriniz var.



BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE küçük hataları sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.

Maddi konulara odaklanamıyorsunuz.



İKİZLER: SİZİN için kolay olmasa da, bugünlerde düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.

Bugün duygusal konularda uçarı davranmanız mümkün. Daha sakin olmalısınız. Her şeyin detayını kısa sürede anlayacaksınız.



YENGEÇ: BUGÜN çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor, fakat duygusal bazlı değerlendirdiğiniz için hatalar yapıyorsunuz. Kendinizi anlatmak yerine başkalarını dinlemeli ve emin olmadan konuşmamalısınız.



ASLAN: TARTIŞMALARDAN uzak kalamıyorsunuz.

Oysa fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olabilirsiniz.

İnsan ilişkilerinde başarılı olacağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.



BAŞAK: OLAYLARI analitik değerlendirmeniz size her zaman puan kazandırmıyor.

Duygusal konularda eksiklikler yaşayabilirsiniz. Olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz.



TERAZİ: YETENEKLERİNİZİN sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştireceksiniz.

Kıvrak zekanızın biraz daha otokontrole ihtiyacı olacağı bir gün.



AKREP: YANLIŞ zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken, dikkatli olun.

Hevesle sarıldığınız konular, bir süre sonra kendinizi kanıtlamak uğruna yaptığınız güç gösterisine dönüşüyor.



YAY: SİZİN için önemli olabilecek kişileri seçerek ayırmakta oldukça ustasınız.

Başarmak gibi bir takıntınız olmadığı için, başkalarına göre şanslı bir çağırışımın göstergesi içindesiniz.



OĞLAK: BUGÜN hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Kendinizi ortaya atmadan başarıyı yakalamak isteyişinizin önemli nedeni kaybetme riskini göze alamayışınız.

Bu nedenle de susmayı tercih ediyorsunuz.



KOVA: BUGÜN oldukça romantik duygular içindesiniz. İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını kesin bir şekilde çizmelisiniz.



BALIK: SİZİ sıkan olaylardan kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün hareketli yapınıza uygun davranacaksınız.

İlişkilerinizde bencil olacağınız bir gün.