KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklar var. Siz olayların çok ötesinde düşünürken davranışlarınız arasında denge kurmayı biliyorsunuz.

BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.

İKİZLER: Sosyal ilişkilerinize değer veriyorsunuz. Ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu.

YENGEÇ: Duygusal Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kısıtlanmış hissediyorsunuz.

BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var.

TERAZİ: İKİLİ ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzsunuz. Oysa, biraz daha esnek olmanın getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın.

YAY: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Sürpriz aşklar için özel bir gün

OĞLAK: Ailenizin isteklerini hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Toplumsal ilişkilerinizde ikna edicisiniz.

BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, ideallerinizi ortaya çıkarırken sizi farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Bugün hatalara açıksınız.