KOÇ: HIRSLI ve performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz.
Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendini gösteriyor.
BOĞA: ÖFKELİ davranışlar sergileyebilirsiniz.
Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.
Yoğun bir tempo sizi bekliyor.
Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.
İKİZLER: SIKINTILARINIZI yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
İncelikler söz konusu.
Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: KAZANÇLARINIZLA ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Gerekli atılımlarınızı yapmak için, her türlü donanıma sahipsiniz.
Karamsarlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Yolculuklar gündemde.
ASLAN: İNATÇI ve yapıcı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız.
Kendinize güveniyorsunuz.
Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacaksınız.
BAŞAK: ANİ fikir değişimlerine hazır olun. Oldukça başarılı ve performansınızın yüksek olduğu bir gün. İletişim konusunda hızlı davranarak gücünüzü daha iyi sergileyebileceksiniz.
Potansiyeliniz artıyor.
TERAZİ: PLANLI, programlı davranmayı tercih ediyorsunuz. Karşınızdaki kişilere güvenmek istiyorsunuz. Ortaklıklar konusunda iyimser yaklaşımlarınız ve yardıma hazır duygularınızla dikkat çekeceksiniz.
AKREP: ÇEKİMSER ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz.
Ayrıntılar ve detaylar önem kazanıyor. İş birliği yapacağınız kişileri akıllıca seçerek başarılarınızı perçinlemeyi tercih ediyorsunuz.
YAY: GEREKLİ bağlantıları kurma konusunda oldukça başarılı olacağınız bir gün. Hırslarınız konusunda ısrarcı bir tutum izleyeceksiniz.
Yeni kişilere ve yeni olaylara kendilerini hazır hissediyorsunuz.
OĞLAK: ACELECİ tavırlarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. İdeallerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Uzun süredir planladığınız işleri yaşama geçirmek için, gerekli performansa sahipsiniz.
KOVA: KARŞILIKLI düşünce alış verişi içinde olacağınız kişilerin detaycı yönleri ve planlı olmaları gerektiğine inanıyorsunuz.
Disiplin duygularınız ön plana çıkacak fırsatlar söz konusu.
BALIK: PARASAL hırslar ve girişimcilik ruhunuz ön plana çıkacak. Bilinçli ve atılımcı davranışlar içinde yeni iş denemelerine girebilirsiniz. Bazılarınız farklı bir yarışın içinde olacak.