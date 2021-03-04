KOÇ: HIRSLI ve performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz.

Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendini gösteriyor.

BOĞA: ÖFKELİ davranışlar sergileyebilirsiniz.

Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

Yoğun bir tempo sizi bekliyor.

Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.

İKİZLER: SIKINTILARINIZI yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.

İncelikler söz konusu.

Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: KAZANÇLARINIZLA ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Gerekli atılımlarınızı yapmak için, her türlü donanıma sahipsiniz.

Karamsarlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Yolculuklar gündemde.

ASLAN: İNATÇI ve yapıcı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız.

Kendinize güveniyorsunuz.

Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacaksınız.

BAŞAK: ANİ fikir değişimlerine hazır olun. Oldukça başarılı ve performansınızın yüksek olduğu bir gün. İletişim konusunda hızlı davranarak gücünüzü daha iyi sergileyebileceksiniz.

Potansiyeliniz artıyor.

TERAZİ: PLANLI, programlı davranmayı tercih ediyorsunuz. Karşınızdaki kişilere güvenmek istiyorsunuz. Ortaklıklar konusunda iyimser yaklaşımlarınız ve yardıma hazır duygularınızla dikkat çekeceksiniz.

AKREP: ÇEKİMSER ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz.

Ayrıntılar ve detaylar önem kazanıyor. İş birliği yapacağınız kişileri akıllıca seçerek başarılarınızı perçinlemeyi tercih ediyorsunuz.

YAY: GEREKLİ bağlantıları kurma konusunda oldukça başarılı olacağınız bir gün. Hırslarınız konusunda ısrarcı bir tutum izleyeceksiniz.

Yeni kişilere ve yeni olaylara kendilerini hazır hissediyorsunuz.

OĞLAK: ACELECİ tavırlarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. İdeallerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Uzun süredir planladığınız işleri yaşama geçirmek için, gerekli performansa sahipsiniz.

KOVA: KARŞILIKLI düşünce alış verişi içinde olacağınız kişilerin detaycı yönleri ve planlı olmaları gerektiğine inanıyorsunuz.

Disiplin duygularınız ön plana çıkacak fırsatlar söz konusu.

BALIK: PARASAL hırslar ve girişimcilik ruhunuz ön plana çıkacak. Bilinçli ve atılımcı davranışlar içinde yeni iş denemelerine girebilirsiniz. Bazılarınız farklı bir yarışın içinde olacak.