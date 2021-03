KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Bugün bazı konularda değişim içinde olmanız gerekecektir.



BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek, çalışma koşullarınızı yaratmalısınız. Şartlarınız çok önemli.



İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız. Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz. Bugün, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz



YENGEÇ: Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün sizi hiç kimse anlamıyor.



ASLAN: Yönetici gezegeniniz Güneş'in su burcu olan Balık ta ilerlemesi ve size maddi destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor. Sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, hareketli saatler geçirecek, olumlu tepkiler almanıza neden olacak.



BAŞAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevresel koşullarınızın doğru bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor. Olumsuz davranmaktan hoşlanmadığınız için, bugün çevrenizle iyi geçinmek isteyeceksiniz. Yeni yapılanmaya ihtiyacınız var.



TERAZİ: Dışa dönük ve paylaşımcı yapınızı biraz daha dengelemeli, sezgilerinizden yola çıkarak, bazı önlemler almalısınız. Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.



AKREP: Kendinize güvenme özelliğinizi çevrenize de, aksettireceğiniz bir gün. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Başlattığınız hiçbir işi yarım bırakmayı düşünmediğiniz için, başarı her geçen gün size yaklaşıyor.



YAY: Yalnız çalıştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Endişeli tavırlar içinde olduğunuz zaman çalışmalarınızda yavaşlamalar söz konusu oluyor. Enerjinizi doğru aktarımlara yöneltmelisiniz. Bazı bütçe sorunları gündeme gelecek.



OĞLAK: Arkadaşlarınızla sıkı bağlar içinde olmanıza rağmen, çoğu kez düşüncelerinizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Onları aramak ve görüşmek sizi mutlu edecek. Bugün birtakım duygusal konularda kazançlı günlerinizden biri olabilir.



KOVA: Aşk yaşantınızda önemli bir duygu olmasına rağmen bazen kendinize bile uzaksınız. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz sabırlı olmayı öğrenmek ve doğru zamanı beklemek zorundasınız..



BALIK: Sabah saatlerine yavaş başlayacaksınız. Günün ilerleyen diliminde, hız kazanacak ve kendinizle ilgili planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız. Ailenizin isteklerini algılayabilir, duygusal bağlarınız güçlenebilir.