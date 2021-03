KOÇ: KAFANIZDA binbir çeşit düşünceler içinde, sürekli bir değişim içindesiniz.

Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Yaşadığınız olaylar yüzünden, aklınız geçmişinize takılınca içiniz burkuluyor.



BOĞA: DIŞ görünüşünüze yansımasına rağmen, duygusal takıntılarınızda oldukça inatçısınız vazgeçmekten hoşlanmıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı düşüncelerinizden geri adım atmayacaksınız.



İKİZLER: RUTİN günlerinizden biri olmasına rağmen, Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın sorunlarından etkilenebileceğinizi gösteriyor. Bazılarının size karşı gizli kıskançlıkları olabilir.



YENGEÇ: KARŞINIZA çıkacak kişilerin gizli duygularına karşı hazırlıklı olun. Bazıları iyi niyetli yaklaşımlarınızı farklı algılayabilir. Katılacağınız toplantılarda çapkınların ilgisini çekeceksiniz.

Olayları oyun gibi görüyorsunuz.



ASLAN: AİLENİZİN güvenliği ve şartları her şeyden önemli. Ailenizin kadınları ile duygu birliği içinde olduğunuz bir gün. Bugün bazı önemli randevuları da düşünerek, gün içinde planlamanızı doğru bir şekilde yapmalısınız.



BAŞAK: DUYGUSALLIĞINIZ tavan yapabilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işler yapmalısınız.

Sevdiğiniz kişinin farklı düşüncelerine tepki göstermeden önce, empati yeteneğinizi kullanırsanız, onun isteklerini keşfedebilirsiniz.



TERAZİ: MADDİ kaygılarınızın sizi rahatsız etmesine izin verdiğiniz müddetçe, olumsuzluklardan kurtulamazsınız. Bütün gün kendinizi sıkıyor, gerilim içinde oluyorsunuz. Bu yüzden, olayları biraz akışına bırakmalısınız.



AKREP: ÇEVRENİZDEKİ kişilerden kuşku duymanıza neden yok. Sizin disiplinli yapınız her konuda kendini belli ediyor ve her şeyi gereğinden fazla kafanızda büyütüyorsunuz.

Bugün iletişim bozukluğu yaşayabilirsiniz.



YAY: İÇİNİZDEN taşan bir enerji topu olmanıza rağmen, yaratıcılığınız yanlış değerlendiriliyor.

Düşüncelerini gizleyerek yaşamak tarzınız değil fakat, yapmanız gereken her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz.



OĞLAK: KONUŞMAK istemediğiniz bir konuda ağzınızdan hiç kimse laf alamaz. Özellikle derin konular üzerinde daha da derin düşünmenize neden olacak olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renklenecek.



KOVA: PARTNERİNİZİN duyguları önemli olmasına rağmen, çevresel koşullarınızı da gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz. Bunun aksine, ona karşı kıskanç ve izleyicisiniz.



BALIK: DOSTLARINIZLA birlikte birçok ortak aktivite içinde olacaksınız. Olumsuzluk duyguları içinde hareket ederseniz, bazı işlerinizin yarım kalmasına neden oluyorsunuz.

Bugün Venüs'ten pozitif etkiler alıyorsunuz.