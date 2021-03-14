KOÇ: ŞANSINIZA güveniyor ve olayları kendi akışına bırakıyorsunuz. Bugün işlerinizi kendiniz takip edip karlı çıkacaksınız. Çalışma temponuzun yoğun oluşu sizi sıkmamalı. Koşullar sizden yana.

BOĞA: UZUN süredir kafanızı kurcalayan, işinizin kanuni boyutuyla ilgili detayları ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınız veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Maddi konular ön planda.

İKİZLER: BURCUNUZDA ilerleyen Mars sizi çok daha enerjik ve hızlı yapıyor. Entelektüel çevrelerde bulunmanız bakış açınızı genişletiyor. Bu haftaki toplantılarda farklı fikirleri dinlemenizde fayda var.

YENGEÇ: İŞ yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütmeniz sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden, her an kayıplarınız olabilir. İddialı olduğunuz bir gün. Kazançlarınızla ilgili genişleme söz konusu.

ASLAN: BUGÜN yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak, çevrenizi şaşırtacaksınız. Sözcüklere hiç ihtiyacınızın olmadığı bir gün. Korkularınız var. Tereddütlerinizden kurtulmayı denemelisiniz.

BAŞAK: İŞ yaşantınızda değişen tablolar sizi etkilemeye devam ediyor. Çevre koşulları yüzünden şartlarınızı yapılandırıyorsunuz. Bugün çelişkiler söz konusu. Partnerinizin isteklerine kulak verin.

TERAZİ: YAŞAMI ayrı uçlarda yaşayan çok az kişi vardır. Bazı kişiler bu özelliğinize alıştılar. Hareketli yapınız herkesin başını döndürüyor. İlişkiler konusunda dengeli davranmaya devam edin.

AKREP: KENDİNİZİ çok enerjik ve güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. Fakat böyle günlerde bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Çevrenizde merak uyandırmaya devam ediyor, fakat aldırmıyorsunuz.



YAY: DUYGUSAL ilişkilerinizde, daima aranılan bir kişi olarak kalacaksınız. Anılar sizi rahatsız etmemeli. Değişime en kolay uyum sağlayan yapınızla bugün çevrenizde çok konuşulacaksınız.

OĞLAK: ESKİMİŞ fikirlerden vazgeçmelisiniz. Bugün bazı koşulların değiştiğini kabul etmeniz zaman alacak. Arkadaşlarınızın arasında seçkin kişiliğinizle göz dolduruyorsunuz. Kıskananlarınız var.

KOVA: EVİNİZLE ilgili yenilikler yapmak istiyorsunuz. Maddi anlamda bir adım sonraki sınırlayıcı etkenler sizi frenliyor. Enerjinizi harcarken dikkatli olun. Acil aldığınız kararlara dikkat etmelisiniz.



BALIK: VENÜS ve güneşten olumlu etki alıyorsunuz. Karar vermeden önce dikkatli düşünün. Ama çok da incelemeyin, çünkü önünüze çıkan fırsatı kaçırabilirsiniz. Sabır gerektiren işler sizi buluyor.