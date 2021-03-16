KOÇ: GÖRÜNTÜNÜZE önem verdiğiniz bir gün. İnce detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız.

BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı olduğunuz kesin. Bugün düşüncelerinizi gizlediğiniz için, birçok dostunuz sizin her şeyinizi merak ediyor. Bugün sevdiğiniz konulara zaman ayırmalısınız.

İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle, duygusal çelişkiler yaşamanız mümkün.

Olaylara bakış açınız onlara göre uçuk ve imkansız görülebilir. Aklınıza taktığınız her şeyi başarabiliyorsunuz.

YENGEÇ: PLÜTON karşıt burcunuzda ilerliyor.

İlişiklerinize derin bir duygusallık hakim. Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar.

Derin bir içselliğiniz mevcut.

ASLAN: MERKÜR sizin gibi sabit bir burç olan karşıt Kova burcunda ilerliyor.

Düşüncelerinizde derinlik hakim.

Olayların iç yüzünü çabuk çözmeniz karşı taraf için korkutucu olabiliyor.

BAŞAK: BUGÜN Ay'ın konumu ilişkilerinizi etkiliyor. İş arkadaşlarınızla sorunlar olabilir ama bunu önemsemeyin.

Maddi sıkıntılar sizi üzülebilir. Daha çok çalışmalı ve borçlarınızı ödemelisiniz.

TERAZİ: İÇSEL sezgileriniz doğru çıkacak.

Çevrenizle ulu orta konuşmaktan çekineceksiniz. Yaptığınız işlerin sorgulanmasına öfkeleniyorsunuz. Zamanı unuttuğunuz anlar veriminiz artıyor.

AKREP: VENÜS kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve duygusal yönleriniz artarken, sizi şüpheci yapıyor. Fazla alıngan olduğunuz bir gün. Takıntılarınızla doğruyu bulduğunuz bir gerçek.

YAY: ÖZEL olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız anlamlı oluyor. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil.

OĞLAK: PLÜTON burcunuzda ilerlerken daha güçlü kararalar alırken bile yaratıcılığınız konusunda imkansız detayları sorun yapmayacaksınız. Bugün partnerinize karşı ketum davranıyorsunuz.

KOVA: İDEALLERİNİZİ destekleyecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün kariyerinizle ilgili yeni değişimlere ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz.

BALIK: AY'IN konumu, ruhsal yaşantınızı renklendiriyor. Her şeyi çok çabuk hissediyor ve önlem alıyorsunuz. Sınırınızı zorlamayı seviyorsunuz. Hayal ve gerçekler arasında köprüler kuruyorsunuz.