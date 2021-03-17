KOÇ: BUGÜN düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor.

Hayır kelimesini çok rahat kullanmaya başladığınızı fark edin.

BOĞA: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor.

Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve çok dikkatli davranmalısınız. Mars sizi müsrif yapmaya devam ediyor.

İKİZLER: KİŞİSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Kişisel duygularınız atakta olacak.

YENGEÇ: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız.

Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

ASLAN: BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve kendinize güvenmek istiyorsunuz. Gizlilikler söz konusu.

BAŞAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.

Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele edeceksiniz.

TERAZİ: MESLEKİ konularda başarıyla gidiyorsunuz.

Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler istemiyorsunuz.

AKREP: BALIK'TA ilerleyen Güneş'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi düşünen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışın

YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz şartlar gündemde olacak.

Özgürlüğünüz her şeyden önemli.

OĞLAK: YAKINLARINIZIN size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.

Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarınıza hız kazandırmak istiyor ve gerekli donanımı sağlıyorsunuz.

KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters gelecektir.

Seyahat planlarınızı erteleyin.

BALIK: BULUNDUĞUNUZ şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Sürpriz gelişmeler ortaya çıkıyor. Müthiş bir çekim gücünüzün olduğunu biliyorsunuz.