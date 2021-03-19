KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız.

Kafanızda planladığınız seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz.

Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.

BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız ve sosyal ilişkilerinizdeki adil tutumunuz çevrenizdeki herkes tarafından takdir görüyor.

Partnerinizin desteğinize ihtiyaç duyacağı bir gündesiniz. Onu yalnız bırakmamalısınız.

İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. Çevresel ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulayın.

YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içindesiniz. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bazı küçük sorunları halletmenin tam zamanı.

ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat çatışmasına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınız ve talepleriniz daha dengeli olmalı. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için, bir takım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

TERAZİ: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün.

Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söylem gerektirebilir. Dengenizi korumalısınız.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak.

Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.

Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.

OĞLAK: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.

Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.

KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.

Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile, onu denetlemeniz gerekebilir.

BALIK: Bilinçaltınız yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor