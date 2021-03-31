KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak, sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.

İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetinizin farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fi kirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ. YANINIZDAKİ kişilerin fi kir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.

Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün.

Paylaşım duygunuz önemli.

ASLAN: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir.

Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi olumlu etkileyecek.

BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyorsunuz, her kelimede anlam aramayın.

TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı, ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.

AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

YAY: BUGÜN maddesel konular önem kazanıyor. Arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: KİŞİSEL ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek temkinli yapınızı bozmamalısınız.