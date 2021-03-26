KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

BOĞA: DUYGUSAL konularda cesur davranışlar içindesiniz. Koç'ta ilerleyen Venüs , kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor.

Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz.

Organizasyonlar önem kazanıyor.

İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir.

YENGEÇ: MADDİ konularda ilginç fikirlere açıksınız.

Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.

Randevularınızı ertelememeli,elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.

BAŞAK: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.

TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyecektir.

AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız.

Yaşam kalitenizi arttırma çalışmaları sizi çok olumlu etkileyecek.

YAY: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.

Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: ÇEVRENİZİ kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.

Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız.

Yaşamınızı renklendirmek adına yapacaklarınız ön plana çıkıyor.

BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.