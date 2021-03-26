KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
BOĞA: DUYGUSAL konularda cesur davranışlar içindesiniz. Koç'ta ilerleyen Venüs , kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor.
Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER: ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz.
Organizasyonlar önem kazanıyor.
İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir.
YENGEÇ: MADDİ konularda ilginç fikirlere açıksınız.
Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.
Randevularınızı ertelememeli,elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.
BAŞAK: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.
TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyecektir.
AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız.
Yaşam kalitenizi arttırma çalışmaları sizi çok olumlu etkileyecek.
YAY: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.
OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.
Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.
KOVA: ÇEVRENİZİ kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız.
Yaşamınızı renklendirmek adına yapacaklarınız ön plana çıkıyor.
BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.