KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli.

Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.

Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak verecektir.

ASLAN: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar huzurunuzu kaçırabiliyor.

Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızın desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

TERAZİ: İşinizde yükselme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Fikirlerinizi beğenmeyen kişilere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

YAY: Aşka çok önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla duygularınızı yoğun yaşayacaksınız. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyor. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınız kendi içinde çözülecek. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği sizi rahatlatacak.

Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.