KOÇ: BUGÜN gerekli enerjiye sahipsiniz. Özel duygularınızda aşırıya kaçarak, ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün.

Olaylara yaklaşım tarzınız net olmalı.

BOĞA: BİRTAKIM gizlilikler konusunda ısrarcı bir tutum sergilemeniz mümkün.

Fikirlerinizi söylerken temkinlisiniz.

Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.

İKİZLER: İŞİNİZDE yoğunlaşmak isteyebilirsiniz.

Duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz bir takım sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlık gösterilerine maruz kalabilirsiniz.

YENGEÇ: İŞ yaşantınızda bir takım fırsatların size sunulması, kafanızdaki soru işaretlerin su üstüne çıkmasına neden olacaktır. Yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamayı unutmamalısınız.

ASLAN: ENERJİNİZİ yaratıcılığınızla birleştirebiliyorsunuz.

Karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin desteği sayesinde, bir takım çalışmalara gireceksiniz.

BAŞAK: ÖZGÜRLÜKÇÜ yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için, bugün kendi kurallarınızı kendiniz koymaktan yanasınız.

Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün.

TERAZİ: BUGÜN karşı tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok fakat olayları değişik açıdan objektif bir şeklide gördüğünüz için, daima haklı çıkıyorsunuz.

AKREP: KİŞİSEL yetenekleriniz ön plana çıkarmadan önce, size güven duyulmasını istiyorsunuz. İş değişimleri yaşamak istiyorsanız, mantıklı davranışlarınızı ön plana çıkarmalısınız.

YAY: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ korumak adına verdiğiniz savaşlardan galip çıkıyorsunuz. Bugün içten davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde, başlattığınız çalışmaları istediğiniz koşullara getireceksiniz

OĞLAK: KENDİNİZE güveniyor ve kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. Bugün, birlikte olduğunuz insanlarla fikir alış verişi içinde olacaksınız. Kendinize yararlı olanları seçeceksiniz.

KOVA: ENERJİNİZİ ikiye katlayacak olayların içinde olduğunuz zaman, kendinizi daha da huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, eski arkadaşlarınızla bir arada olacaksınız.

Sizin için ilginç olacaktır.

BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZDE radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bilgilerinizin destek görmesi, sizin için önemli. Görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alış verişleri içinde olacaksınız.